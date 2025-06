Schulen und Digitalisierung: Tablets erst ab Klasse 8: Zustimmung für Bayerns Kurswechsel

Söder wirbt nun für "klassische Bildungsideale"

Nach der Kabinettsklausur am Tegernsee kündigte Söder nun an, mobile Endgeräte solle es doch erst ab der achten Klasse geben - vorher sollten Lesen, Rechnen und die eigene Handschrift im Vordergrund stehen: "Das heißt, auch die klassischen Bildungsideale bleiben in Bayern", argumentierte Söder. Und Stolz erklärte: "Digitale Bildung braucht immer einen pädagogischen Mehrwert und einen zielgerichteten und verantwortungsvollen Einsatz. Und das heißt für mich ganz klar: umso jünger, umso weniger. Denn gerade in den ersten Schuljahren ist der Erwerb von analogen Kompetenzen entscheidend."