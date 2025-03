Schulen Thüringer Bildungsminister: Keine "Daddelei" in der Pause

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) will mit einem weitgehenden Handyverbot an Grundschulen Ablenkungen für die Schülerinnen und Schüler minimieren. "Schüler sollten in den Pausen miteinander reden, spielen, interagieren – und nicht nur auf ihr Handy schauen", sagte Tischner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Im Unterricht könnten zwar etwa Tablets zum Einsatz kommen, wenn es pädagogisch begründet ist. "Aber für die Daddelei in der Pause sollte das Handy tabu sein", sagte Tischner.