Deutlich geringere Kosten fallen an den Internatsschulen in Trägerschaft des Landes an, die etwa an der Salzmannschule in Schnepfenthal bei 364 Euro im Monat liegen. Kostendeckend seien die niedrigen Beiträge natürlich nicht, so Bönsel. Staatliche Internate bieten etwa die Sportschulen in Jena, Oberhof und Erfurt, das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar oder die auf Sprachen spezialisierte Salzmannschule Schnepfenthal.