München (dpa/lby) - Die flächendeckenden Sprachtests für angehende Vorschulkinder sind nach Einschätzung des Kultusministeriums gut angelaufen. Für eine erste Bilanz sei es aber noch zu früh, hieß es auf Anfrage. Seit Anfang dieser Woche wird erstmals bayernweit der Sprachstand derjenigen Kinder erhoben, die in eineinhalb Jahren in die Schule kommen. So soll frühzeitig vor der Einschulung auf etwaige sprachliche Defizite reagiert werden können.