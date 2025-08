Schulen: SPD: Ausbau der Ganztagsbetreuung droht zu scheitern

Das Sozialministerium macht geltend, schon jetzt nehme jedes zweite Grundschulkind in Bayern ein Nachmittagsangebot wahr - offener Ganztag, gebundener Ganztag, Hort oder Mittagsbetreuung. Zum Ausbau der Ganztagsbetreuung seien mit Stand Ende Juli 112 Millionen Euro an Mitteln bewilligt worden - etwas mehr als die in der Antwort auf die SPD-Anfrage erwähnten 21,3 Prozent. An den Bezirksregierungen stünden Ganztagskoordinatoren zur Verfügung, die Fragen zu Angeboten für Grundschulkinder beantworten könnten.