Schulen: Sommer, Sonne, Ferien! Letzter Schultag in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hitze hat konzentriertes Lernen ohnehin fast unmöglich gemacht: Für rund 803.000 Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Schulen in Hessen ist das Schuljahr nun auch offiziell vorbei. Am Freitag starten die Sommerferien. "Jetzt ist die Zeit, mal abzuschalten und alles liegenzulassen, damit wir wieder mit viel Schwung ins neue Schuljahr zurückkehren", erklärte Kultusminister Armin Schwarz (CDU). "Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, den Eltern und unseren Lehrkräften erholsame Sommerferien und viel Spaß mit Freunden und Familie."