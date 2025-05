Nürnberg (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat in einer Schultoilette in Nürnberg Reizgas versprüht und damit mehrere Schüler leicht verletzt. Mindestens zehn Schüler erlitten Polizeiangaben zufolge Reizungen an Hals und Augen, die medizinisch versorgt wurden. Zwei Kinder wurden zudem vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.