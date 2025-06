Schulen: Pflicht-Crashkurs soll Lehr-Quereinsteiger vorbereiten

Erfurt (dpa/th) - Der Quereinstieg in den Lehrerberuf ist in Thüringen bereits seit langem das Mittel der Wahl, um den akuten Lehrermangel in einigen Regionen zu bekämpfen. Nun aber werden neue Lehrkräfte zu einem Vorkurs verpflichtet, um sie für die Realität des Unterrichts fit zu machen, heißt es in einer Mitteilung des Bildungsministeriums. "Der Vorkurs bereitet die künftigen Lehrkräfte praxisnah und unterstützend auf ihre neuen Aufgaben vor - damit der Einstieg gelingt und Freude am Beruf von Anfang an spürbar wird", erklärte der Bildungsminister und frühere Gymnasiallehrer Christian Tischner (CDU).