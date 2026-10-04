Schulen: Ministerium prüft Gestaltung der Zulagen für Lehrer

Erfurt (dpa/th) - Um Lehrermangel in bestimmten Fächern und Regionen zu bekämpfen, prüft das Bildungsministerium Änderungen bei Zuschlägen. "Personalgewinnung bleibt anspruchsvoll – in Bedarfsfächern und -regionen genauso wie in bestimmten Schularten", sagte Bildungsminister Christian Tischner (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Dass es weiterhin Zuschläge für Lehrer in Thüringen geben solle, sei unumstritten. Geprüft würden die Umstände, unter denen Zuschläge gewährt würden. Dass Thüringen überhaupt an bestimmte Lehrer zusätzlich Geld zahlt, ist dennoch seit langem umstritten.