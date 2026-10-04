Schulen: Ministerium prüft Gestaltung der Zulagen für Lehrer

Zwei Varianten für Zuschläge

Fertig ausgebildete Lehrer können nach Angaben des Bildungsministeriums für die Dauer von fünf Jahren zehn Prozent der Einstiegsbesoldung ihrer Gehaltsklasse als Zuschlag bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass sie in einem Fach, einer Region oder einer Schulart unterrichten, in der es einen besonderen Lehrermangel gibt. Das Ministerium spricht in diesem Zusammenhang von "Bedarf". Von diesen drei Kategorien müssen zwei erfüllt sein, damit der Zuschlag gezahlt werden kann.