Schulen: Minister planen mehr Zusammenarbeit bei Lehrermangel

Erfurt - Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen wollen länderübergreifend in Bildungsfragen stärker kooperieren. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Titel "Starke Bildungsregion Mitteldeutschland" unterzeichneten die CDU-Bildungsminister und der CDU-Kultusminister aus den drei Ländern am Freitag in Erfurt. Ziel sei ein regelmäßiger Austausch der für die Bildung verantwortlichen Ministerien zu strategischen Fragen. "Jeder macht sich kluge Ideen und wenn man die Ideen zusammenlegt, dann ist am Ende ein großer Mehrwert da", sagte Thüringens Bildungsminister Christian Tischner.