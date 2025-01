In Thüringen gibt es rund 250.000 Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen rund 90.000 Kindergartenkinder. In ihrem Koalitionsvertrag erklären CDU, BSW und SPD, "wir werden den Einstieg in ein gesundes, warmes und kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kindergärten auf den Weg bringen".