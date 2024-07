Schulen: Lehrerverband: Pädagogen oft frustriert vom System

Erfurt (dpa/th) - Kurz vor dem Start des neuen Schuljahres ist die Stimmung in vielen Lehrerzimmer nach Einschätzung des Thüringer Lehrerverbandes (tlv) nicht sonderlich gut. Viele Schulleiter und Pädagogen seien frustriert, beispielsweise weil sie nicht wüssten, welches Personal an ihrer Schule ab der nächsten Woche unterrichte, sagt der Vorsitzende des tlv, Tim Reukauf, in Erfurt. So ließen sich Stundenpläne nur schwer aufstellen. "Der Unterricht ist nicht das, was die Lehrkräfte stresst – es ist das ganze Drumherum." Vor allem immer mehr ältere Lehrer würden deshalb inzwischen sehnsüchtig auf den Tag warten, an dem sie ihren Schuldienst beenden könnten. Sie seien sogar bereit, Abschläge bei ihren Alterseinkünften in Kauf zu nehmen, um möglichst frühzeitig in Rente oder Pension gehen zu können. "Die können nicht mehr", sagt Reukauf.