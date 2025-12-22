Schulen: Kommunen greifen bei Fördermillionen für Ganztag kaum zu

München (dpa/lby) - Bayerns Kommunen lassen nach wie vor einen Großteil der Fördergelder des Bundes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung ungenutzt an sich vorbeifließen. Bis Anfang Dezember wurden gerade einmal 3,33 Prozent der fast 461 Millionen Euro abgerufen, die für Bayern zur Verfügung stehen. In Summe sind das 15,3 Millionen Euro. Dies geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervor. Seit 2023 hat der Bund den Ländern für den beschleunigten Ausbau an Ganztagsplätzen zusätzliches Geld bereitgestellt.