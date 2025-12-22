Schulen: Kommunen greifen bei Fördermillionen für Ganztag kaum zu

Auch bei bewilligten Mitteln nur verhaltenes Interesse erkennbar

Das Ministerium betonte in seiner Antwort, dass der Vollzug bei den Bezirksregierungen liege. "Für viele Projekte wurden zwar bereits Mittel bewilligt, aber aufgrund zuwendungs- und haushaltsrechtlicher Vorgaben noch nicht abgerufen." Daher sei zwischen gebundenen (bewilligt) und abgerufenen Mitteln zu unterscheiden. Ein Blick auf die Zahlen zeigt aber auch hier, dass es noch viel Luft nach oben gibt: Bis zum gleichen Stichtag am 4. Dezember 2025 wurden demnach zudem nur 27,93 Prozent (knapp 128 Millionen) des vom Bund bewilligten Etats für Projekte verplant.