In der Stadtkirche in Meiningen wird dann erst mal „eingesungen“ und es werden die gemeinsamen Lieder geübt. Zwei Lieder sollen am Ende des Konzertes zusammen gesungen werden. Passend zum Vorabend von Nikolaus „Lasst uns froh und munter sein“ und mit „Ding Dong Bells“ wird die Adventszeit eingeläutet. Beides wird von einem Marimbaphon begleitet. Lukas Sommer, Leiter der Suhler Singakademie, führt die Kinder durch die gemeinsame Probe und dirigiert die beiden Schlusslieder. Nach einer kurzen Stellprobe in der Stadtkirche meldet sich langsam der Hunger bei den Kindern und es geht zum evangelischen Gemeindehaus, wo die Kinder mit einem Mittagessen versorgt werden. Anschließend steht ein wenig Freizeit auf dem Programm. In Gruppen besuchen sie den Weihnachtsmarkt auf dem Stadtplatz.