Den Angaben nach beteiligen sich derzeit bundesweit mehr als 6.400 Schulen an dem Projekt. Juniorwahlen gibt es in Deutschland seit 1999 vor Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. 2021 hatten sich laut Ministerium in Thüringen 158 Schulen mit rund 34.300 Schülerinnen und Schülern an der Juniorwahl zur Bundestagswahl beteiligt.