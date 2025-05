Wenn die Schüler ihre Köpfe drehen, verwandelt sich ihr Klassenraum kurzerhand in ein Fachkabinett für Musik. Man habe erfinderisch sein müssen, um alle Schüler in der Regelschule Lutherschule in Zella-Mehlis unterzubringen, berichtet Schulleiterin Ines Schneider beim Rundgang durchs Gebäude. So musste der Musikraum mit Klavier in der Ecke kurzerhand mit einer weiteren Tafel bestückt werden, um ihn für den täglichen Unterricht fit zu machen. Auch ein Kursraum, der üblicherweise nur 16 Schüler fasst, dient zum Unterrichten einer kleinen Klasse.