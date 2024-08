Das neue Schuljahr ist angelaufen und wie immer wurden die Ferien genutzt, um in den Schulgebäuden Arbeiten vorzunehmen, die während des Unterrichtsbetriebs nicht oder nur schwer umzusetzen sind. In Zella-Mehlis war das dieses Mal in der Lutherschule der Fall beziehungsweise in der Turnhalle in der Forstgasse. Hier wurden die Warmwasserversorgung für die Duschen erneuert und, früher als geplant, auch die Beleuchtung der Halle modernisiert. Auf dem Dach des Zella-Mehliser Schulteils des Staatlichen Berufsbildungszentrums (SBBZ) in der Industriestraße wurde indes eine Photovoltaikanlage installiert. Alle drei Maßnahmen dienen der Energie- und der Kostenersparnis.