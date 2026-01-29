Im Zuge der Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) alle betroffenen Beschäftigten an Bildungseinrichtungen am 29. Januar zu einem Warnstreik aufgerufen. Auch ein Bus aus Südthüringen fuhr zur zentralen Kundgebung nach Leipzig. Dieser machte am frühen Donnerstagmorgen auch Halt in Zella-Mehlis. Wie viele dieses Angebot in Anspruch nahmen, war nicht bekannt. Wie hat sich der Warnstreik in Suhl und Zella-Mehlis ausgewirkt?