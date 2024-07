In den Ferien wurde und wird an den Schulen und Sporthallen im Kreis fleißig gebaut. Allein rund 100 000 Euro sind in den vergangenen Wochen beispielsweise in Sanierungsarbeiten an der Turnhalle Am Hammertor in Großbreitenbach geflossen. Bloß die Erneuerung der Lichtkuppel verschlang um die 50 000 Euro. Bauleiter Michael Herchenhahn vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Ilm-Kreises zeigte bei der Schultour durch den südlichen Ilm-Kreis Landrätin Petra Enders die erledigten und noch anstehenden Bauarbeiten.