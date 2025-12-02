Der 1. Dezember ist – was nur wenige wissen – ein besonderer Tag im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gewesen. Nach dem Willen von Landrätin Peggy Greiser (parteilos) sollten an diesem Montag alle Schulen Ferien machen. Prinzipiell ist das auch möglich. Denn es gibt mindestens einen beweglichen Ferientag pro Jahr in Thüringen. Allerdings legt nicht das Landratsamt als Schulträger diesen Ferientag fest. Das ist Sache jeder einzelnen Schule gemeinsam mit den Eltern. Die Schulkonferenzen fassen einen Beschluss dazu. So können beispielsweise lokale Feste berücksichtigt oder auch Brückentage frei gewählt werden. Das Ansinnen der Landrätin, alle Schulen just am 1. Dezember in die Ferien zu schicken und so Geld für den Schülertransport zu sparen, kollidierte mit den Plänen einiger Schulen, die diesen flexiblen Tag anders verplant hatten. Und so kam es, dass 34 Schulen in Trägerschaft des Landkreises den 1. Dezember als Ferientag begingen, 15 aber nicht. Der reguläre Unterricht fand in den Grundschulen Floh, Frankenheim, Am Pulverrasen und „Ludwig Chronegk“ in Meiningen statt, außerdem in Brotterode, Roßdorf, Schmalkalden sowie „Friedrich Schiller“ in Zella-Mehlis und an den Regelschulen Am Kiliansberg und am Pulverrasen in Meiningen sowie in Floh-Seligenthal. Auch im Förderzentrum „Jean Paul“ in Meiningen, an der Gemeinschaftsschule Trusetal und den BBZ Meiningen und Suhl/Zella-Mehlis standen die Lehrer wie immer vor den Klassen.