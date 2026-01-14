Schulen GEW nennt Hymnenpflicht bei Schulfeiern "Schnapsidee"

München (dpa/lby) - Mit markigen Worten hat die Erziehungsgewerkschaft GEW die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommentiert, dass bei Schulabschlussfeiern künftig die Bayern-, Deutschland- und Europahymne intoniert werden müssen. Die CSU-Granden könnten bei ihren Parteiveranstaltungen gerne singen, betonte der Vize-Landesvorsitzende Florian Kohl. "Aber offensichtlich haben sie in letzter Zeit zu häufig das aktuelle Lied "Wackelkontakt" von Oimara gehört. Anders kann ich mir die Schnapsidee, Schulen vorschreiben zu wollen, wann sie etwas singen oder hören sollen, nicht erklären."