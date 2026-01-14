Schulen GEW nennt Hymnenpflicht bei Schulfeiern "Schnapsidee"

Söder: "Ein Volk ohne Patriotismus ist wie ein Volk ohne Seele"

Söder legte am Mittwoch noch einmal nach. "Wir bekennen uns zu unserem Land, wir stehen zu unserem Land, und wir lieben auch unser Land", sagte er in einem auf Instagram und X geposteten Kurzvideo. Um dieses Heimatgefühl frühzeitig zu vermitteln, sei es "selbstverständlich", dass Schülerinnen und Schüler zumindest einmal im Jahr die drei Hymnen singen sollten. "Diese Identität ist wichtig. Ein Volk ohne Patriotismus ist wie ein Volk ohne Seele." Die Hymnen seien ein Teil dieser Identitätsstiftung, weshalb sie nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit gesungen werden sollten.