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Schulen Gebärdensprache soll als erste Fremdsprache anerkannt werden

Thüringer Schüler sollen sich künftig statt in einer Fremdsprache auch in Deutscher Gebärdensprache prüfen lassen können. Für wen das gilt und warum der Landesbeauftragte mehr fordert.

Schulen: Gebärdensprache soll als erste Fremdsprache anerkannt werden
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Die deutsche Gebärdensprache könnte in Thüringen künftig als erste Fremdsprache anerkannt werden. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Deutsche Gebärdensprache soll an Thüringens Schulen künftig als erste Fremdsprache anerkannt werden. Entsprechende Überlegungen hätten Eingang in die Novelle der Schulordnung gefunden, für die derzeit Anhörungen laufen, erklärte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage. Es gehe aber nicht darum, Englischunterricht zu ersetzen oder flächendeckend Unterricht in Gebärdensprache anzubieten, betonte er. Vielmehr könnten Schüler abhängig vom jeweiligen Bildungsgang künftig die Fremdsprachenprüfung auch in Deutscher Gebärdensprache ablegen. 

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Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Dennis Petschner, sprach von einem "Durchbruch in der Bildungspolitik". Mit der Gleichstellung der Deutschen Gebärdensprache mit der ersten Fremdsprache beende Thüringen die Diskriminierung hörbehinderter Schülerinnen und Schüler. 

Dennoch gehe ihm dieser Schritt nicht weit genug, denn das Angebot solle offensichtlich zunächst nur für hörbehinderte Schüler gelten. Petschner forderte, dass dies allen Schülern offen stehen müsse. "Schließlich gibt es auch hörende Kinder hörbehinderter Eltern und Kinder und Jugendliche, die die Gebärdensprache aufgrund freier Entscheidung und eines Angebotes der Schule wählen.", erklärte Petschner. "Inklusion funktioniert in beide Richtungen am besten."