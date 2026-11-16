Schulen: Gebärdensprache soll als erste Fremdsprache anerkannt werden

Erfurt (dpa/th) - Die Deutsche Gebärdensprache soll an Thüringens Schulen künftig als erste Fremdsprache anerkannt werden. Entsprechende Überlegungen hätten Eingang in die Novelle der Schulordnung gefunden, für die derzeit Anhörungen laufen, erklärte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage. Es gehe aber nicht darum, Englischunterricht zu ersetzen oder flächendeckend Unterricht in Gebärdensprache anzubieten, betonte er. Vielmehr könnten Schüler abhängig vom jeweiligen Bildungsgang künftig die Fremdsprachenprüfung auch in Deutscher Gebärdensprache ablegen.