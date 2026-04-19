Schulen Erster G9-Jahrgang beginnt mit Abiturprüfungen

München (dpa/lby) - Der erste Jahrgang des neuen neunjährigen Gymnasiums (G9) startet am Mittwoch mit den Abiturprüfungen. Für rund 29.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern geht es damit in die finale Phase ihrer Schullaufbahn. Im vergangenen Jahr waren es nur circa 5.900 gewesen - durch die Umstellung vom achtjährigen Gymnasium (G8) war der Jahrgang nahezu "ausgefallen". Nur Wiederholer, Überflieger und junge Menschen, die die Mittelstufe plus beziehungsweise eine Einführungsklasse besucht hatten, legten 2025 in ausgewählten "Auffangnetzschulen" ihre Reifeprüfung ab.