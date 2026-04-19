Schulen Erster G9-Jahrgang beginnt mit Abiturprüfungen

Die Reform wurde von einem ganzen Bildungspaket begleitet und sollte mehr inhaltliche und zeitliche Freiräume ermöglichen. Dies sei auch gelungen, resümierte Stolz nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben in diesen neun Jahren neben fundiertem Wissen auch zeitgemäße Zukunftskompetenzen erworben. Dazu gehören eigenständiges Denken, starkes Verantwortungsbewusstsein für sich und andere und persönliche Profilbildung." Zudem betonte die Ministerin: "Sie haben von mehr Zeit zum Lernen profitiert und auch von mehr Raum für ihre eigene Entwicklung – und genau das war unser Ziel mit dem neuen G9."