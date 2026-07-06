Schulen: Clemens drängt auf mehr Diagnostik an Sachsens Schulen

Minister weist auf Defizite im Leistungsniveau hin

Clemens verwies darauf, dass etwa 30 Prozent der Erstklässler Sprachprobleme hätten. Sportlehrer könnten heute nicht mehr mit den Leistungstabellen von früher arbeiten, weil Kinder und Jugendliche die Normen für Weitsprung, Sprint oder Hochsprung nicht mehr schafften.

"Natürlich können sie andere Dinge auch besser, etwa Informatik oder Englisch. Dennoch sind sie schlechter in Mathematik und in Sport", betonte Clemens. Bei vielen habe die Konzentrationsfähigkeit nachgelassen. Manche 14-Jährige könnten kein Buch mit 300 Seiten lesen.

"Vielleicht wird an manchen Stellen einfach zu viel gemacht"

"In den Klassenzimmern hängen digitale Tafeln, die Schulen sind gut ausgerüstet. Und trotzdem muss etwas passiert sein, dass sich die Schüler von heute weniger merken, weniger Probleme lösen können", so Clemens. Vielleicht werde an manchen Stellen einfach zu viel gemacht.

Nach den Worten des Ministers wächst der Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern. Die Fallzahlen der Kinder- und Jugendpsychiatrie seien steigend, Diagnosen wie ADHS, Angststörungen oder Autismus in unterschiedlichsten Ausprägungsformen nähmen zu. Wenn man bei sinkenden Schülerzahlen Lehrerstellen abbaue, sollten frei werdende Ressourcen auch für den Einsatz multiprofessioneller Teams genutzt werden.