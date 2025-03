Schulen Bitte zum Test: Bayern prüft Deutschkenntnisse bei Kindern

Unsicherheit bei den Eltern

Trotzdem hat sie das offizielle Schreiben mit der Aufforderung zum Test erstmal in Schrecken versetzt. "Ich habe ein bisschen Panik gekriegt, weil ich nicht wusste, was da gefragt wird, was da gemacht wird", erzählt Moukantes G. Im Brief habe nur etwas von dem neuen Gesetz gestanden und ein Verweis auf eine Homepage. Hätte sie von Anfang an gewusst, dass Reyhan nur auf die Bilder einer App drücken und einige Fragen beantworten müsse, wäre sie entspannter gewesen, schildert die angehende Kinderpflegerin nach dem Test.