Wenn nicht anders möglich, so käme gegebenenfalls auch eine leichte Reduzierung des Unterrichtsangebots in Betracht, ergänzte das Ministerium. "Ziel der Maßnahmen ist es, die Zahl der Wartelistenplätze an den Förderzentren bis zum Start des Schuljahres 2025/2026 soweit zu reduzieren wie nur irgendwie möglich." Langfristig sei der Ausbau des Angebots an Förderzentren sowie an geeigneten inklusiven Maßnahmen an allgemeinen Schulen ebenso wie die Gewinnung zusätzlichen Personals unbedingt nötig.