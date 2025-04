Die erste Abiturprüfung wird laut Ministerium im Fach Deutsch abgelegt. Es folgten Englisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und Latein mit erhöhtem Anforderungsniveau am 7. Mai 2025. Erstmals würden in diesem Jahr ein Teil der Abiturprüfungsaufgaben und -materialien digital an die Thüringer Schulen mit gymnasialer Oberstufe übermittelt. Ausnahmen bilden aus technischen Gründen die Prüfungsaufgaben unter anderem für die Fächer Geografie oder Kunst.