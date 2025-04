Schulen Abiprüfungen gehen los - für nur rund 5.900 Schüler

Umstellung G8 auf G9 verantwortlich für besonderes Abi-Jahr

Der diesjährige Abiturjahrgang in Bayern fällt wegen der Umstellung vom achtjährigen auf das neunjährige Gymnasium aus dem üblichen Rahmen. Es treten wesentlich weniger Kandidatinnen und Kandidaten an. Das hat Folgen - nicht nur für die Prüfungen selbst, die mit der Deutsch-Klausur beginnen. Normalerweise absolvieren rund 34.000 Schülerinnen und Schüler in einem Jahrgang die Abiturprüfungen. In den kommenden zehn Jahren werden dann wieder 32.000 bis 38.000 Abiturienten pro Jahr erwartet.