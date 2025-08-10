In der Festhalle erlebten am Samstag die Abc-Schützen aus drei Klassen der Ziolkowski-Grundschule ihre Feier zur Schuleinführung. Aufregung gab es da nicht nur bei den Neuschülern, die gespannt auf ihre Überraschung in den riesigen Zuckertüten waren. Auch Eltern, Großeltern und Verwandten der Mädchen und Jungen wurde bewusst, dass für die bis dahin „Kleinen“ nun ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt beginnt.