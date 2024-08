Einen aufregenden Tag hatten am Samstagnachmittag 25 Mädchen und Jungen, welche in die erste Klasse der Grundschule Sachsenbrunn eingeschult wurden. Sie gehören zu den rund 19 000 Schulanfängern in Thüringen, für die damit ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat. An der Grundschule in Sachsenbrunn lernen 90 Schüler in vier Klassen. Die Grundschule im Eisfelder Ortsteil ist somit einzügig. Die Erst- bis Viertklässler werden von vier Lehrerinnen unterrichtet und von vier Erzieherinnen im Hort betreut.