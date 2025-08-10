Die erste Reihe hatten am Samstag die Schulanfänger – auch in Schalkau. Für 19 Abc-Schützen in spe war die Sporthalle festlich geschmückt, Zuckertütenbäume inklusive. Die Bühne war gerichtet und auch die Großen traten – symbolisch – ein paar Schritte zurück vor den Kleinen. Das künstlerische Willkommen kam von Fast-Alterskollegen – Pauline und Frieda musizierten instrumental, die Steppkes vom Schulchor „schnürten“ ihren „Blumenstrauß“ mit Gesang, Bruno rezitierte eine Geschichte vom Zuckertütenbaum und schließlich setzten Moritz, Aaron und Frieda mit einem freundlichen Puppenspiel über die Schule einen netten Schlusspunkt unter die Feierstunde.