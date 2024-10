Um 13 Uhr an einem Dienstag: Für die Fünftklässler der Region rückt der Unterrichtsschluss in greifbare Nähe. Auch für Celina Probst ist es die letzte Unterrichtsstunde. Sie sitzt an ihrem Pult und schaut sich Kindernachrichten am Tablet an. Um sie herum hängen Lernplakate, kleben Basteleien, füllen Bücher die Regale. Alles ganz normal, bis auf eine Besonderheit.