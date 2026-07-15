Obwohl ihre Zeit an der Schule bereits offiziell beendet ist und die Verabschiedung hinter ihr liegt, machte sich Dorit Heymel noch einmal auf den Weg an ihren langjährigen Wirkungsort – die Grundschule in Wernshausen. Gemeinsam mit Schulleiterin Heike Klinzing nahm sie sich Zeit für ein Gespräch mit der Autorin dieser Zeilen. Es wurde ein bewegender Rückblick auf mehr als vier Jahrzehnte im Schuldienst – auf ein Berufsleben, das von Herzblut und einer tiefen Liebe zu Kindern geprägt war.