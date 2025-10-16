Schule Warum es mit den Leistungen in der Schule bergab geht

Entwicklung möglicherweise "stark beeinträchtigt"

Die 2024 getesteten Neuntklässer seien damals in der fünften Klasse gewesen, in den meisten Bundesländern also kurz nach dem Verlassen der Grundschule im noch neuen Alltag der Sekundarstufe eins, aus dem sie herausgerissen worden seien. Der Einschnitt "könnte ihre Entwicklung stark beeinträchtigt haben und auch noch vier Jahre später nachwirken".