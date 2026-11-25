Erfurt (dpa/th) - Eine große Mehrheit der Thüringer spricht sich einer Umfrage zufolge für bessere Bedingungen beim gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Handicap aus. Laut dem aktuellen Inklusionsbericht befürworten 82 Prozent der Befragten, Regelschulen schrittweise so barrierefrei und personell auszustatten, dass mehr Jungen und Mädchen wohnortnah gemeinsam unterrichtet werden können. Vom gemeinsamen Unterricht sind demnach 81 Prozent überzeugt, da er das soziale Miteinander und den gegenseitigen Respekt fördere.