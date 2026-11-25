Schulbegleitungen halten dem Bericht zufolge 89 Prozent für wichtig, damit Kinder mit Behinderungen sich erfolgreich am Unterricht beteiligen können. Zugleich sieht aber mehr als die Hälfte den Bedarf an solchen Unterstützungsangeboten nicht gedeckt. Auch bei den schulischen Angeboten gibt es aus Sicht der Befragten Defizite: 45 Prozent halten wohnortnahe Schulplätze für unzureichend. 81 Prozent sprechen sich dafür aus, dass Kinder mit Behinderungen unabhängig vom zuständigen Schulbezirk die für sie am besten geeignete oder nächstgelegene Schule besuchen dürfen.