Schule: Streitschlichter an Schulen: Ruf nach mehr Einheitlichkeit

Weimar (dpa/th) - Viele Thüringer Schulen können nach Einschätzung von Vertretern der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat bei der Lösung von Konflikten noch besser werden. "Ich wünsche mir eine Standardisierung der Streitschlichtung in Thüringen", sagte der Referent für Gewaltprävention der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Thüringen, Sven Ramdohr, in Weimar. Er sehe das Thüringer Bildungsministerium in der Verantwortung, für eine Professionalisierung in diesem Bereich zu sorgen.