Schule: Streitschlichter an Schulen: Ruf nach mehr Einheitlichkeit

Eigener Raum oder Kantine

Während der Fachtagung hatte Ramdohr auch die jungen Streitschlichter selbst davor gewarnt, sich direkt zwischen Streitende zu stellen. "Ihr seid nicht die Polizisten, die dazwischen gehen, das ist die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer", hatte er gesagt. Die Streitschlichter seien dazu da, Konflikte durch Gespräche zu lösen. Wie viele Streitschlichter an wie vielen Schulen in Thüringen es gibt, ist unklar. Nach Angaben der Landesarbeitsgemeinschaft gibt es dazu keine Statistiken.