Schule Kita-Kinder werden auf Deutsch-Kenntnisse getestet

München (dpa/lby) - Damit kein Kind mit zu schlechten Deutschkenntnissen eingeschult wird, werden heuer zum ersten Mal alle angehenden Vorschulkinder in Bayern auf ihre sprachlichen Fähigkeiten überprüft. Zum Test in den Grundschulen müssen aber nur die Kinder, bei denen die Kindertagesstätte Zweifel hat oder Defizite sieht - und diejenigen, die gar nicht in einer Kita sind. Für ihre Einschätzung hatten die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas bis Ende Januar Zeit, bis Ende Februar werden nun die Termine für den Test vergeben. Die wichtigsten Fragen: