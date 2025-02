Nicht mehr lange, dann starten die Baumaßnahmen am Gymnasium „Am Lindenberg“ in Ilmenau. Dort werden an gleich mehreren Gebäuden unterschiedliche Arbeiten durchgeführt, heißt es vom Landratsamt des Ilm-Kreises. Zur Erklärung: Das Gymnasium besteht aus drei Gebäuden; dem Haus 1 (an der Gerhart-Hauptmann-Straße), dem Haus drei (an der Professor-Deubel-Straße) und dem Haus zwei als Zwischengebäude und Verbindung der Häuser eins und drei.