Nach Vorfällen an der Wartburgschule in Eisenach Anfang dieser Woche hat sich Christoph Ihling (CDU), Oberbürgermeister der Stadt, nun geäußert. Die entsprechende Pressemitteilung bezieht sich auf zwei Schlägereien, zu denen es demnach am Montag gekommen war. Ihling habe diesbezüglich mit dem Leiter des zuständigen staatlichen Schulamts Westthüringen, Wolfgang Abbé, telefoniert und sich nach der Lage und dem weiteren Vorgehen des Schulamts in der Sache erkundigt. Den Angaben zufolge hat auch der bei der Stadt für den Bereich Schulen zuständige hauptamtliche Beigeordnete Ingo Wachtmeister das Gespräch gesucht. „Er telefonierte mit dem Schulleiter der Wartburgschule und sicherte ihm die volle Unterstützung der Stadt zu“, so die Mitteilung. Zudem habe Wachtmeister mit dem Wartburgkreis zu Unterstützungsmöglichkeiten sowie mit Leitern in Jugendeinrichtungen gesprochen. „Schulpsychologischer Dienst für Schüler und Lehrer findet statt“, heißt es weiter.