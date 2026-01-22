Ein Display reicht und eine komplette Generation vergisst den Bezug zueinander. Statt einer belebten, von Gelächter und Freude erfüllten Schule interessieren sich die Schülerinnen und Schüler nur noch für das Gerät in ihren Händen. Es wird alles Mögliche im Internet gegoogelt, Social Media wird nicht nur zum Zeitvertreib, sondern auch zum besten Freund. Wie die Zombies hängen ihre Köpfe stur nach unten, den Blick stets auf das Display ihres Telefons gebannt. Doch ein normales Telefon ist es schon lange nicht mehr – Anrufe und Nachrichten sind zweitrangig, Videos und Gaming begeistern. In den Schulfluren herrscht eine Totenstille, welche immer mehr zu Unruhe wurde – das Smartphone übernimmt die Führung. Das Henfling-Gymnasium Meiningen ergreift nun Gegenmaßnahmen.