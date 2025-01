Umfragen: Körperliche und psychische Gewalt in Schulen

Der Thüringer Lehrerverband hatte unter Verweis auf Umfragen zu Gewalt gegen Lehrkräfte gefordert, dass Lehrpersonal besser geschützt werden müsse. Eine bundesweite Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hat etwa ergeben, dass es in den vergangenen fünf Jahren an 65 Prozent der Schulen Fälle psychischer Gewalt in Form etwa von Bedrohungen oder Beleidigungen gegeben hatte. An 35 Prozent der Schulen wurden Lehrkräfte demnach auch körperlich angegangen.