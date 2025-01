Hintergrund ist das Bestreben, dass kein Mädchen und kein Bub mit zu schlechten Deutschkenntnissen eingeschult wird und somit gleich zum Start seiner Schullaufbahn Nachteile erleidet. Zum Test in der Grundschule müssen aber nur diejenigen Kinder kommen, bei denen ihre Kindertagesstätte Zweifel hat oder Defizite sieht - und diejenigen, die gar nicht in einer Kita sind. Auch Kinder in einer schulvorbereitenden Einrichtung oder einer heilpädagogischen Tagesstätte sind von der Verpflichtung ausgenommen.