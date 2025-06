Arme hoch. Aber Vorsicht. „Ganz schön schwer.“ Niklas und Pepe hielten das aus. So eine Schutzweste der Bundeswehr wiegt um die elf Kilogramm. Schusssichere Platten machen ihr Hauptgewicht aus. Dazu kommen Knicklichter, Seil, Regenjacke, Pflaster und die Magazine für das Gewehr. All das passt in solch ein Schutzkleidungsstück. Die Munition wiegt noch einmal 2,5 Kilogramm und das Gewehr weitere fünf Kilogramm. Die Kinder der Grundschule in Brotterode kamen aus dem Staunen nicht heraus. Der Weg hinauf zum Grillplatz Gabel hatte sich gelohnt.