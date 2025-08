Schule: Bildungsminister: Mehr Lehrer eingestellt als Ruheständler

Erfurt (dpa/th) - Im Kampf gegen akuten Lehrermangel hat Thüringen mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, als in den Ruhestand entlassen worden sind. Bildungsminister Christian Tischner rechnete vor, dass im Schuljahr 2024/2025 1.358 Lehrkräfte in den Schuldienst eingestellt wurden, dagegen wechselten 836 Lehrkräfte in den Ruhestand. Das sei eine gute Nachricht, sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz zum Start des neuen Schuljahres in Erfurt. Es seien deutlich mehr Ruheständler prognostiziert worden, es sei aber gelungen, viele Lehrerinnen und Lehrer dazu zu bewegen, noch weiter zu machen. "Wir sind damit aber noch lange, noch lange nicht über dem Berg."