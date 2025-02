Die angespannte wirtschaftliche Lage sowie die gestiegenen Kosten hierzulande sind auch in der Schuldnerberatung Suhl spürbar. Menschen, die bisher ihren Lebensunterhalt verdienten oder gerade so über die Runden kamen, geraten nun zusehends in finanzielle Schieflage, aus der sie ohne Hilfe nicht mehr herauskommen. Mehr Klienten mit höheren Schulden registrierten die beiden Schuldnerberaterinnen Daniela Kämpf und Steffi Gerboth im vergangenen Jahr in Suhl.