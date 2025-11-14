«Schuldneratlas 2025» Warum viele in die Überschuldung rutschen - was man tun kann

Was wird aus Menschen, die überschuldet sind?

2024 konnte in 16 Prozent der abgeschlossenen Fälle der Schuldnerberatungen eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern erzielt werden. Das zeigen Statistiken des Statistischen Bundesamtes. Knapp die Hälfte der Ratsuchenden beantragte eine Verbraucherinsolvenz. Gut 5 Prozent stellten als ehemals Selbstständige oder Unternehmen einen Antrag auf Regelinsolvenz. In den übrigen Fällen lagen andere Gründe vor – etwa ein Abbruch der Beratung oder eine Weitervermittlung an andere Einrichtungen. Laut Creditreform lag die Zahl der Verbraucherinsolvenzen im ersten Halbjahr 6,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

Worauf müssen Verbraucher achten?

Verbraucherschützer fordern besseren Schutz vor "Buy now, pay later"-Krediten. Dabei zahlen Online-Käufer später oder in Raten. Die Verbraucherzentrale warnt davor, dass Verbraucher oft mehr auf Pump kaufen, als sie sich leisten können.

Ab dem 20. November gelten strengere Regeln: Klein- und Kurzzeitkredite bis 200 Euro müssen strenger geprüft werden: Dann muss bei der Vergabe von Minikrediten und "Buy now, pay later"-Angeboten auch bei kleineren Beträgen eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchgeführt werden. Wer sich Geld bei der Bank leiht, soll verständlicher informiert werden, welche Kosten dabei entstehen.

2024 zählte die Schufa erstmals über zehn Millionen neue Ratenkredite, fast die Hälfte davon waren Kleinkredite unter 1.000 Euro. Überwiegend werden Ratenkredite vertragsgemäß bedient. Zahlungsschwierigkeiten traten nur bei 1,9 Prozent auf.