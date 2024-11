Auch Verbraucherschützer warnen vor den Angeboten. Dies könne dazu verlocken, mehr zu bestellen, als man sich eigentlich leisten kann. "Zinsen können außerdem dafür sorgen, dass Sie deutlich mehr für einen Artikel bezahlen als bei sofortiger Zahlung", schreibt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und rät in Sachen "Buy now, pay later": "Nutzen Sie die Funktion (...) am besten nur in Ausnahmefällen."

Abhilfe schaffen soll eine im Oktober 2023 in Kraft getretene EU-Verbraucherkreditrichtlinie, die bis Ende 2025 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die sieht auch bei der Vergabe kleinerer Kredite eine Prüfung vor. Wenn man sich Geld bei der Bank leiht, soll künftig außerdem verständlicher informiert werden, was das kostet.