Geleugnet hat er von Anfang an nicht, der Angeklagte, der sich wegen sexueller Übergriffe vor der Jugendschutzkammer am Landgericht Meiningen verantworten muss. Der Mann aus der Rhön, Mitte 50, er hat ein paar Beeinträchtigungen, ist seit sehr vielen Jahren Lagerarbeiter und nicht vorbestraft. Er hat am ersten Prozesstag zugegeben, dass er „hingelangt“ habe, wo es, wie er gewusst habe, „verboten ist“. Er soll vor sechs, sieben, möglicherweise mehr Jahren in einer Familie, die für ihn eine Art Zuhause war, zwei Mädchen mindestens berührt haben, „angelangt“, sagt er, „oben“ und „unten auch“. Nicht immer mit Absicht, behauptet er. Und auch wegen einer angeblichen Erpressung, die mit Taschengeld für die Schwestern zusammenhängen soll. Es passt nichts so richtig zusammen in seiner Aussage und es bleibt fraglich, ob der Mann in der Lage ist, das Ausmaß der ganzen Sache zu erfassen. Und ob es sich bei dem, was er zugegeben hat, um Berührungen gehandelt hat, die, wie es in der Anklageschrift steht, rechtlich als Vergewaltigung bewertet werden.