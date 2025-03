Thüringen rechnet mit 215 Millionen Euro jährlich

Auch die Rechnungshofpräsidenten anderer Bundesländer äußerten sich kritisch angesichts der dreistelligen Milliardenbeträge, die die Bundesregierung für Investitionen in die Infrastruktur und die Bundeswehr an Schulden aufnehmen will. Die 16 Landesrechnungshöfe sind demnach in großer Sorge, dass ohne strenge Maßstäbe bei der Mittelverwendung erhebliche Belastungen auf künftige Generationen zukommen könnten.