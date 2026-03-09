Ein Mensch stirbt und am Ende gibt es keine Angehörigen, die als Erben in Frage kommen? Oder wenigsten jemanden, der testamentarisch bedacht wurde? Ja, das kann vorkommen, auch wenn es kein gutes Zeichen für eine Gesellschaft ist. In solch einem Fall tritt der Staat als Erbe ein. Und machen wir uns nichts vor: Je mehr es „zu holen“ gibt, um so eher finden sich doch noch private Erben. Geht es jedoch um Schulden, die höher sind als vorhandene Werte, oder um andere Belastungen, wird das Erbe ausgeschlagen und landet so beim Staat.